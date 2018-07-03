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Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
16:18   3 Июля 2018
Весь мир

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Речь идет об официальном визите делегации Госдумы в Вашингтон, уточнил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Во вторник группа конгрессменов встретилась в Москве с российскими дипломатами, сенаторами и депутатами. Запланированная сначала открытая встреча в Госдуме во вторник преобразовалась в закрытую по просьбе американцев. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин перед переговорами заявил, что просьба коллег свидетельствует о необходимости серьезного разговора.

Аксаков по итогам встречи рассказал, что россияне и американцы поговорили откровенно и подняли все острые вопросы. В конце конгрессмены пригласили коллег из РФ в США с официальным визитом, чтобы продолжить разговор. Парламентарий добавил, что стороны согласились с необходимостью диалога для обсуждения спорных вопросов.

Делегация конгрессменов из США находится в России с визитом с 30 июня до 5 июля. Поездка связана с подготовкой к саммиту США-Россия, который состоится в Хельсинки 16 июля.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #госдума #политика #весь мир #конгресс
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