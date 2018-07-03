Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Врио главы Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину, что регион потратит сэкономленные три миллиарда рублей на решение острых проблем.

Лишние деньги появились в результате программы реструктуризации кредитов регионов страны.

По словам Воскресенского, самая серьезная проблема области — это низкие зарплаты. В среднем люди здесь получают около 23 тысяч рублей. Вторая по значимости проблема — это плохие дороги. По его словам, только около 35 процентов дорог находится в удовлетворительном состоянии.

Также деньги направят на улучшение здравоохранения. Он добавил, что в этом году область выделяет «рекордные деньги» на эту сферу. В частности, на них отремонтируют больницы, закупят новое оборудование. Однако, по словам Воскресенского, без федеральной поддержки все равно не обойтись. По этой причине он попросил Путина поручить кабмину помочь с приобретением медицинского транспорта и школьных автобусов.

В регионе возникнут новые рабочие места, благодаря тому, что «Согаз» и «Интер РАО» решили разместить здесь свои подразделения. Кроме того, толчок для развития севера области даст решение создать в Наволоках территорию опережающего развития (ТОР).

Также врио главы региона отметил огромный сельскохозяйственный потенциал Ивановской области. Инвестиции в эту отрасль составят примерно три миллиарда рублей. Это в 30 раз больше, чем в прошлом году. Здесь построят крупный животноводческий комплекс, а также несколько предприятий по молокопереработке.