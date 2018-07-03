Эксперт рассказала, как вести себя в Тунисе отважившимся поехать туда туристам

Отдых в Тунисе может не оправдать ожиданий туристов.

Посещение нетуристических зон в этой стране может представлять опасность для жизни из-за активности террористических группировок. Туроператоры, продавая обманчиво дешевые туры в Тунис, уверяют о безопасности в этой стране, однако это не так.

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендовало российским туристам воздержаться от неорганизованного посещения юга Туниса, в особенности граничащих с Ливией и Алжиром территорий.

Приезжающие в страну женщины находятся в особой группе риска. В 2015 году агентство Amnesty International сообщало, что из-за пробелов в законах насильники в Тунисе чувствуют безнаказанность.

Также в Тунисе не самая благоприятная обстановка и с точки зрения противодействия терроризму. Как сообщал Ростуризм, террористические угрозы со стороны боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ) в Ливии и Алжире до сих пор сохраняется, поэтому там действует режим чрезвычайного положения, о чем туроператоры должны предупреждать своих клиентов.

Политолог-международник, эксперт МГУ Наталия Пискунова рассказала Nation News, что в Тунисе действуют не только ИГ, но и другие террористические организации. Во избежание неприятностей туристам следует избегать нетуристических мест, считает эксперт.

В глубине страны, особенно на юге, могут возникать стычки с боевиками. Туристическая зона охраняется полицией и военными, поэтому отдых может пройти спокойно. Однако, гарантий все же нет. В 2015 году в Тунисе произошел крупный теракт - боевики с автоматами напали на отели в Порт-эль-Кантауи, жертвами инцидента стали 39 человек, около 40 были ранены.

Путешествовать по Тунису в одиночестве эксперт особенно не рекомендует женщинам и любителям ночной жизни.

«Африка – это не Европа. Здесь абсолютно другой менталитет. Именно по этой причине туристам советуют соблюдать определенную осторожность при подборе одежды», – отметила политолог.

Тем, кто отважился на такую поездку, следует избегать открытой одежды и не совершать вылазок вглубь страны. Лучше находиться в охраняемых зонах отелей. Также стоит внимательно следить за своими вещами, чтобы не стать жертвой грабителей.