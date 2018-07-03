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 ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР
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 ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР
17:01   3 Июля 2018
Весь мир

ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить задолженность СССР по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа.

В появившемся на официальном сайте документе сказано, что Российская Федерации после распада Советского Союза обязалась выплатить задолженность держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства. ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении ряда участников.

Суд принял решение о том, что РФ нужно выплатить различные суммы трем из 15 заявителей и моральной компенсации перевести каждому из них дополнительно по 1800 евро.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #еспч #политика #ссср #облегации
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