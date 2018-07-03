ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить задолженность СССР по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа.

В появившемся на официальном сайте документе сказано, что Российская Федерации после распада Советского Союза обязалась выплатить задолженность держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства. ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении ряда участников.

Суд принял решение о том, что РФ нужно выплатить различные суммы трем из 15 заявителей и моральной компенсации перевести каждому из них дополнительно по 1800 евро.