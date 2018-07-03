Гудков не прошел муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, планировавший участвовать в выборах мэра Москвы, сообщил, что не набрал достаточного количества голосов муниципальных депутатов.

Собрано 76 голосов политиков, однако не все из разных регионов России. Для регистрации кандидатом в мэры Москвы необходимы 110 голосов. Самовыдвиженцу необходимы 36 тысяч подписей от избирателей. Гудков выдвигался от партии «Гражданская инициатива».

По словам политика, в Мосгоризбирком направлено 116 писем местных депутатов. Представитель комиссии Валентин Горбунов пояснил РИА Новости, что избирком принимает все документы, после чего проверяет на соответствие правилам и закону.

Прием бумаг начался 4 июня. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.