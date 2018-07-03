Неизвестный в Турции обстрелял чиновников торговой палаты

Нападающему удалось ранить председателя торговой палаты Деврима Мурата Аксоя и его заместителя Хасана Эрсоя, пишет во вторник Daily Sabah.

Пострадавших госпитализировали, однако Эрсоя врачи спасти не смогли. Тем временем Аксоя, раненного в ногу, перевели в частную клинику, где он продолжил лечение.

Инцидент произошел во вторник, 3 июля, в провинции Османие на юге Турции. Полиция оцепила район атаки и вскоре смогла задержать подозреваемого примерно в 200 метрах от здания торговой палаты. Его смогли идентифицировать. Согласно предварительным данным, он попал в здание палаты под предлогом устройства на работу.