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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:48   3 Июля 2018
Весь мир

Неизвестный в Турции обстрелял чиновников торговой палаты

Неизвестный в Турции обстрелял чиновников торговой палаты

Нападающему удалось ранить председателя торговой палаты Деврима Мурата Аксоя и его заместителя Хасана Эрсоя, пишет во вторник Daily Sabah.

Пострадавших госпитализировали, однако Эрсоя врачи спасти не смогли. Тем временем Аксоя, раненного в ногу, перевели в частную клинику, где он продолжил лечение.

Инцидент произошел во вторник, 3 июля, в провинции Османие на юге Турции. Полиция оцепила район атаки и вскоре смогла задержать подозреваемого примерно в 200 метрах от здания торговой палаты. Его смогли идентифицировать. Согласно предварительным данным, он попал в здание палаты под предлогом устройства на работу.

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Автор: Юлия Халус
#турция #происшествия #стрельба #чп #торговая палата #османие
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