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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:49   3 Июля 2018
Весь мир

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Вашингтон собирается предложить на саммите НАТО в Брюсселе некоторым европейским странам разместить на их военных базах модернизированные ядерные бомбы. 

Об этом РИА Новости сообщил источник в дипломатических кругах. Саммит пройдет 11-12 июля.

Источник считает, что речь идет о трансформации американских тактических бомб B61 в ядерные боезаряды B61-12 с системой наведения GPS. Европейские СМИ полагают, что оружие с 60-х годов находятся на территории Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландов. 

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Месяц назад ВВС США провели первые испытания новой управляемой ядерной бомбы. В ходе тестов использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit. Собрали бомбы 9 июня на военном полигоне в штате Невада.

Бюджетное управление конгресса утверждает, что за 30 лет на обновление тактических ядерных сил американское правительство собирается потратить 25 миллиардов долларов.

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков считает, что Вашингтон объявил о начале модернизации всего военно-технического потенциала. Ядерную бомбу B61-12 примут на вооружение во всех американских базах, в частности и в Южной Корее.

По словам эксперта, бомба гораздо меньше предыдущих версий. Ее может доставить к цели практически любое судно. Также американцы увеличили мощность бомбы и сделали ее «умной». Скорее всего, первая партия поступит на вооружение к 2020 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #весь мир #ядерное оружие #военные базы
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