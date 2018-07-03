Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Вашингтон собирается предложить на саммите НАТО в Брюсселе некоторым европейским странам разместить на их военных базах модернизированные ядерные бомбы.

Об этом РИА Новости сообщил источник в дипломатических кругах. Саммит пройдет 11-12 июля.

Источник считает, что речь идет о трансформации американских тактических бомб B61 в ядерные боезаряды B61-12 с системой наведения GPS. Европейские СМИ полагают, что оружие с 60-х годов находятся на территории Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландов.

Месяц назад ВВС США провели первые испытания новой управляемой ядерной бомбы. В ходе тестов использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit. Собрали бомбы 9 июня на военном полигоне в штате Невада.

Бюджетное управление конгресса утверждает, что за 30 лет на обновление тактических ядерных сил американское правительство собирается потратить 25 миллиардов долларов.

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков считает, что Вашингтон объявил о начале модернизации всего военно-технического потенциала. Ядерную бомбу B61-12 примут на вооружение во всех американских базах, в частности и в Южной Корее.

По словам эксперта, бомба гораздо меньше предыдущих версий. Ее может доставить к цели практически любое судно. Также американцы увеличили мощность бомбы и сделали ее «умной». Скорее всего, первая партия поступит на вооружение к 2020 году.