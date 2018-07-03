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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

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Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:29   3 Июля 2018
Россия

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль уверена, что для объективности расследования дела о покушении на ее родственников в британском Солсбери к нему стоит привлечь следователей из России и других стран.

Кроме того, она предложила привлечь следователей из США и Германии. По мнению Виктории, дело международного масштаба не стоит расследовать однобоко.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде сообщили, что полиция нашла двух подозреваемых по делу о покушении на Скрипалей. Журналисты утверждают, что подозреваемые покинули Соединенное Королевство в течение 24 часов после покушения и настоящее время находятся в России. По данным источника, правоохранители сообщают о «большом прорыве» в деле.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #расследование #солсбери #скрипали
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