Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль уверена, что для объективности расследования дела о покушении на ее родственников в британском Солсбери к нему стоит привлечь следователей из России и других стран.

Кроме того, она предложила привлечь следователей из США и Германии. По мнению Виктории, дело международного масштаба не стоит расследовать однобоко.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде сообщили, что полиция нашла двух подозреваемых по делу о покушении на Скрипалей. Журналисты утверждают, что подозреваемые покинули Соединенное Королевство в течение 24 часов после покушения и настоящее время находятся в России. По данным источника, правоохранители сообщают о «большом прорыве» в деле.