Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде заявил, что Киев стремиться получить членство в Евросоюзе по 2025 года.

Он подчеркнул, что это общая цель сербского и украинского народов. Порошенко также пожелал Сербии преодолеть все препятствия на этом пути.

Ранее украинский лидер направил в Верховную раду проект поправок в Конституцию страны, которые закрепляют стремление Украины в НАТО и ЕС. Президент подчеркнул, что надеется на вступление страны в организации до 2030 года. Кроме того, он заявил, что рассчитывает на поддержку парламентариев.

Тем временем генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что, несмотря на отказ Украины от внеблокового статуса, ей еще далеко до членства в альянсе.