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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:21   3 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде заявил, что Киев стремиться получить членство в Евросоюзе по 2025 года.

Он подчеркнул, что это общая цель сербского и украинского народов. Порошенко также пожелал Сербии преодолеть все препятствия на этом пути.

Ранее украинский лидер направил в Верховную раду проект поправок в Конституцию страны, которые закрепляют стремление Украины в НАТО и ЕС. Президент подчеркнул, что надеется на вступление страны в организации до 2030 года. Кроме того, он заявил, что рассчитывает на поддержку парламентариев.

Тем временем генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что, несмотря на отказ Украины от внеблокового статуса, ей еще далеко до членства в альянсе.

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Автор: Юлия Халус
#ес #порошенко #украина #политика #весь мир
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