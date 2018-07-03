Паром со 140 людьми на борту затонул у берегов Индонезии

Погибли как минимум 11 человек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на сообщение власти Индонезии. Среди погибших — один ребенок.

Крушение произошло рядом с островом Сулавеси в 200 метрах от берега. Паром вез 140 пассажиров.

Спасателям удалось вытащить из воды 30 человек. Восьми понадобилась госпитализация. Операция по спасению затрудняется плохой погодой. Жилетов на всех не хватает. Помимо спасателей, задействованы полицейские, военные, поисковые агентства и местные жители.

Корабль перевозил не только людей, но и автомобили. Паром затонул из-за сильного ветра и высоких волн, считают в экстренных службах.