Свиридова зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

Кандидат от партии «Справедливая Россия», глава Таганского района Илья Свиридов ранее сдал документы в Мосгоризбирком.

Он отметил, что с 6 июня собрал 112 подписей в 112 муниципальных образованиях.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком начал принимать документы для выдвижения кандидатов 4 июня. Кандидаты должны до 18.00 вторника сдать в комиссию все необходимые документы и собранные подписи.

Ранее стало известно, что журналист Антон Красовский не поучаствует в выборах - он собрал 21 тысячу подписей, тогда как минимальным порогом для регистрации кандидата является отметка в 36 тысяч подписей.