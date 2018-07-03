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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:29   3 Июля 2018
Россия

Свиридова зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

Свиридова зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

Кандидат от партии «Справедливая Россия», глава Таганского района Илья Свиридов ранее сдал документы в Мосгоризбирком.

Он отметил, что с 6 июня собрал 112 подписей в 112 муниципальных образованиях.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком начал принимать документы для выдвижения кандидатов 4 июня. Кандидаты должны до 18.00 вторника сдать в комиссию все необходимые документы и собранные подписи.

Ранее стало известно, что журналист Антон Красовский не поучаствует в выборах - он собрал 21 тысячу подписей, тогда как минимальным порогом для регистрации кандидата является отметка в 36 тысяч подписей.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #справедливая россия #свиридов #выборы мэра москвы
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