Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно его усилия привели к тому, что между Штатами и Северной Кореей не разразилась сейчас война. По его словам, переговоры с Пхеньяном идут хорошо.

Он также обратил внимание, что за последние восемь месяцев КНДР не проводила ракетных запусков и ядерных испытаний.

«Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется», — пишет Трамп.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018

Ранее стало известно, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Северную Корею с визитом 5 июля. В Белом доме подчеркнули, что госсекретарь «продолжит важную работу по денуклеаризации Корейского полуострова».

Несмотря на заявления Трампа, накануне Wall Street Journal сообщила, что Северная Корея расширяет производство твердотопливных баллистических ракет. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки. На них виден объект в районе города Хамхын, на котором, по словам издания, производят ракеты, а также боеголовки к ним.