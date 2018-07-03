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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:20   3 Июля 2018
Весь мир

Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР

Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно его усилия привели к тому, что между Штатами и Северной Кореей не разразилась сейчас война. По его словам, переговоры с Пхеньяном идут хорошо.

Он также обратил внимание, что за последние восемь месяцев КНДР не проводила ракетных запусков и ядерных испытаний.

«Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется», — пишет Трамп.

 

Ранее стало известно, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Северную Корею с визитом 5 июля. В Белом доме подчеркнули, что госсекретарь «продолжит важную работу по денуклеаризации Корейского полуострова».

Несмотря на заявления Трампа, накануне Wall Street Journal сообщила, что Северная Корея расширяет производство твердотопливных баллистических ракет. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки. На них виден объект в районе города Хамхын, на котором, по словам издания, производят ракеты, а также боеголовки к ним.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #трамп #война #ядерное оружие
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