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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:07   3 Июля 2018
Россия

Россия ограничила поставки мяса с трех предприятий Белоруссии

Россия ограничила поставки мяса с трех предприятий Белоруссии

Россельхознадзор со среды вводит временные ограничения на поставки в РФ мяса и рыбы с трех предприятий Белоруссии.

Соответствующие меры распространяются на «Беларуськалий», «Калинковичский мясокомбинат» и «Форелевое хозяйство «Лохва». У первых двух специалисты выявили тетрациклин в говядине. В продукции предприятия «Лохва» обнаружены бактерии кишечной палочки.

Помимо этого, российское ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий, в числе которых «Мозырские молочные продукты», «Молоко», «Молодечненский молочный комбинат», «ТПК Продинвест» и «Молочные горки».

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Автор: Алла Ларионова
#россия #белоруссия #продукты #общество #ввоз продукции
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