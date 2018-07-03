Россия ограничила поставки мяса с трех предприятий Белоруссии

Россельхознадзор со среды вводит временные ограничения на поставки в РФ мяса и рыбы с трех предприятий Белоруссии.

Соответствующие меры распространяются на «Беларуськалий», «Калинковичский мясокомбинат» и «Форелевое хозяйство «Лохва». У первых двух специалисты выявили тетрациклин в говядине. В продукции предприятия «Лохва» обнаружены бактерии кишечной палочки.

Помимо этого, российское ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий, в числе которых «Мозырские молочные продукты», «Молоко», «Молодечненский молочный комбинат», «ТПК Продинвест» и «Молочные горки».