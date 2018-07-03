Мосгоризбирком зарегистрировал Михаила Дегтярева кандидатом в мэры Москвы

Кандидат от ЛДПР, депутат Михаил Дегтярев сообщал, что начал сбор подписей 6 июня.

Ранее в Twitter он написал, что штаб его партии собрал необходимое число подписей для регистрации его кандидатуры на выборах мэра. В 13.00 (мск) Дегтярев подал пакет документов в Мосгоризбирком. Депутату удалось собрать 120 подписей муниципальных депутатов всех партий и самовыдвиженцев.

Выборы столичного градоначальника состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Каждый кандидат должен до 18.00 3 июля сдать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженцы должны собрать подписи 36 тысяч москвичей.