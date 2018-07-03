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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
14:58   3 Июля 2018
Россия

Мосгоризбирком зарегистрировал Михаила Дегтярева кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Михаила Дегтярева кандидатом в мэры Москвы

Кандидат от ЛДПР, депутат Михаил Дегтярев сообщал, что начал сбор подписей 6 июня.

Ранее в Twitter он написал, что штаб его партии собрал необходимое число подписей для регистрации его кандидатуры на выборах мэра. В 13.00 (мск) Дегтярев подал пакет документов в Мосгоризбирком. Депутату удалось собрать 120 подписей муниципальных депутатов всех партий и самовыдвиженцев.

Выборы столичного градоначальника состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Каждый кандидат должен до 18.00 3 июля сдать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженцы должны собрать подписи 36 тысяч москвичей.

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Автор: Ольга Шпакова
#лдпр #выборы мэра москвы #дегтярев #мосгоризбирком
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