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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
15:00   3 Июля 2018
Россия

Столичные власти «спасут» скульптуры на крыше дома у Калужской заставы

Столичные власти «спасут» скульптуры на крыше дома у Калужской заставы

Сейчас 16 скульптур солдат, партизан и тружениц тыла находятся в аварийном состоянии, рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Дом №30 по Ленинскому проспекту, известный как «Дом у Калужской заставы», построили в 40-х года XX века. Он и его «брат» - дом №37 - являются своего рода парадным въездом в столицу. Изначально здания планировалось сделать полностью идентичными и без скульптур на крышах. Но дом по четной стороне проспекта не успели построить до войны, а после нее стало принято украшать здания скульптурами и бюстами героев, солдат и партизан.

Емельянов подчеркнул, что в настоящий момент скульптурная композиция на «Доме у Калужской заставы» находится в ужасном состоянии, но власти Москвы «спасут» ее. Скульптуры отреставрируют. На это из бюджета города выделено 31,6 миллиона рублей.

Сейчас реставраторы снимают силиконовые формы. Вскоре фигуры демонтируют и доставят в мастерскую.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #общество #москвасейчас #дом у калужской заставы
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