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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
14:51   3 Июля 2018
Россия

Разработка модуля для высадки на Луну началась в России

Разработка модуля для высадки на Луну началась в России

Созданием занимается РКК «Энергия». Об этом стало известно из годового отчета организации.

Сейчас ведутся работы по созданию технического облика лунного модуля. Для его доставки на окололунную орбиту специалисты хотят использовать ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Элементы доставят на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Далее модуль соберут и оставят для будущего спуска экипажа на Луну.

Полномасштабное исследование спутника Земли начнется после 2025 года. Высадить первых российских космонавтов хотят уже в 2030–2031 годах. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) выдвинули перечень требований к подготовке экспедиции на Луну. Эксперты опирались на опыт советских ученых и полет американских миссий «Аполлон».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #космос #общество #высадка на луну #исследование луны
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