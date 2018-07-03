Роухани: Иран привержен обязательствам по ядерному оружию

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран всегда соблюдает международные обязательства по нераспространению ядерного оружия, а также с уважением относится к международным нормам в целом.

Политика Ирана основывается на конструктивном взаимодействии с миром. Это значит, что страна всегда выполняет любое взятое на себя обязательство.

Роухани выступил в Швейцарии на встрече с представителями иранского и швейцарского бизнеса. Он также говорил о сотрудничестве страны с Австрией и Швейцарией. Их торгово-экономические отношения имеют большой потенциал, которым еще не удалось воспользоваться.

В Швейцарии Роухани уже принял президент страны Алан Берсе. Позже иранский лидер отправится в Австрию.

Напомним, Иран и еще шесть международных посредников приняли в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ регулирует иранский атом, а его выполнение снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Однако в мае США объявили о выходе из сделки и восстановлении санкций.

Остальные посредники осудили действия Вашингтона и заявили, что продолжат соблюдать условия сделки.