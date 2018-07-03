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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
14:37   3 Июля 2018
Россия

«Аэроэкспресс» продлит работу в ночь на 4 июля

«Аэроэкспресс» продлит работу в ночь на 4 июля

Последний поезд компании отправится в рейс в 3:30 утра в среду из Шереметьево, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что «Аэроэкспресс» продлит работу в пиковые дни чемпионата мира по футболу. В ночь на 4 июля поезда будут ходить до 3:00 по московскому времени из-за игры сборной Англии против команды Колумбии. Тот начнется на стадионе «Спартак» в Москве в 21:00.

Агентство уточнило, что на направлении Шереметьево - Белорусский вокзал последний поезд отправится из Шереметьево в 3:30, а в обратном направлении в 3:00. В свою очередь из Домодедово к Павелецкому вокзалу последний поезд поедет в 2:00, а обратно стартует в 3:00. Из Внуково к Киевскому вокзалу последний аэроэкспресс отправится в 2:00, а в обратном направлении - в 2:30.

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Автор: Юлия Халус
#россия #чм-2018 #общество #чм #аэроэкспресс #чм2018 #москвасейчас
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