Россия может создать свой интернет из-за двойных стандартов Запада — МИД

Альтернативный интернет появится в России только в крайнем случае, однако страна имеет для этого все возможности.

Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев. Прежде всего на такой шаг Россию может подтолкнуть политика западных партнеров, а именно насаждение двойных стандартов, отметил он.

Сейчас страна имеет все технические, интеллектуальные и финансовые возможности для создания альтернативной сети, однако политика России не нацелена на ее обособление, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Россия «прикроет» интернет только в случае призывов к терактам, добавил Рогачев.

В ноябре 2017 года глава РФ Владимир Путин одобрил предложение Совбеза создать отдельный интернет для стран БРИКС. Президент поручил Минкомвсязи и МИД разработать автономные системы управления интернетом, которые избавили бы сеть от «доминирования» США и стран ЕС.