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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
14:40   3 Июля 2018
Россия

Россия может создать свой интернет из-за двойных стандартов Запада — МИД

Россия может создать свой интернет из-за двойных стандартов Запада — МИД

Альтернативный интернет появится в России только в крайнем случае, однако страна имеет для этого все возможности.

Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев. Прежде всего на такой шаг Россию может подтолкнуть политика западных партнеров, а именно насаждение двойных стандартов, отметил он.

Сейчас страна имеет все технические, интеллектуальные и финансовые возможности для создания альтернативной сети, однако политика России не нацелена на ее обособление, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Россия «прикроет» интернет только в случае призывов к терактам, добавил Рогачев.

В ноябре 2017 года глава РФ Владимир Путин одобрил предложение Совбеза создать отдельный интернет для стран БРИКС. Президент поручил Минкомвсязи и МИД разработать автономные системы управления интернетом, которые избавили бы сеть от «доминирования» США и стран ЕС.

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Автор: Ольга Шпакова
#мид #политика #интернет #запад
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