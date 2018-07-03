Около 30 населенных пунктов присоединились к перемирию на юге Сирии

Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Это статистика за последнюю неделю.

Жители населенных пунктов присоединились к перемирию и перешли на сторону сирийского правительства. Они «тепло встречают офицеров ЦПВС» и российской военной полиции.

Здесь шаг за шагом возобновляется работа органов власти. Совместными усилиями идет подготовка к восстановлению инфраструктуры. Кроме того, ожидается доставка гумпомощи, горячего питания и предметов первой необходимости. Особое внимание уделяется созданию условий для приема беженцев.

Сирийская армия 18 июня начала очередную операцию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Менее чем за две недели армия освободила около 70 городов и поселков. Сейчас войска приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на границе с Иорданией.