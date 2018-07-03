Мы в соц.сетях:
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
14:24   3 Июля 2018
Весь мир

Около 30 населенных пунктов присоединились к перемирию на юге Сирии

Около 30 населенных пунктов присоединились к перемирию на юге Сирии

Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Это статистика за последнюю неделю.

Жители населенных пунктов присоединились к перемирию и перешли на сторону сирийского правительства. Они «тепло встречают офицеров ЦПВС» и российской военной полиции.

Здесь шаг за шагом возобновляется работа органов власти. Совместными усилиями идет подготовка к восстановлению инфраструктуры. Кроме того, ожидается доставка гумпомощи, горячего питания и предметов первой необходимости. Особое внимание уделяется созданию условий для приема беженцев.    

Сирийская армия 18 июня начала очередную операцию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Менее чем за две недели армия освободила около 70 городов и поселков. Сейчас войска приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на границе с Иорданией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #боевики #беженцы #сирийский конфликт #цпвс
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

 «Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу

«Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу