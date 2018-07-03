Песков: Путин пока не планирует встречи с конгрессменами

В понедельник, 16 июля, российский лидер Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры пройдут в Хельсинки.

Накануне делегация из Соединенных Штатов прибыла в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует встречи с конгрессменами из США из-за плотного рабочего графика. Но отсутствие встречи никак не отразится на эффективной деятельности американский политиков.

В Кремле удовлетворены приездом конгрессменов. Ведутся активные переговоры с Москвой. Связь между парламентами обеих стран — важная часть отношений, в том числе России и США, которые пока что оставляют желать лучшего, отметил Песков.