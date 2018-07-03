Мы в соц.сетях:
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:53   3 Июля 2018
Россия

Песков: Путин пока не планирует встречи с конгрессменами

Песков: Путин пока не планирует встречи с конгрессменами

В понедельник, 16 июля, российский лидер Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры пройдут в Хельсинки.

Накануне делегация из Соединенных Штатов прибыла в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует встречи с конгрессменами из США из-за плотного рабочего графика. Но отсутствие встречи никак не отразится на эффективной деятельности американский политиков.

В Кремле удовлетворены приездом конгрессменов. Ведутся активные переговоры с Москвой. Связь между парламентами обеих стран — важная часть отношений, в том числе России и США, которые пока что оставляют желать лучшего, отметил Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #песков #политика #весь мир #встреча путина и трампа
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

 «Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу

«Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу