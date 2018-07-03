Минсоцполитики: Семь процентов украинцев работают за рубежом

Более того, девять миллионов граждан (20%) регулярно участвуют в сезонной трудовой миграции, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Во вторник, 3 июля, Рева презентовал в Киеве проект увеличения инклюзивности рынка труда. Он подчеркнул, что к настоящему моменту на постоянной основе за рубежом работают 3,2 миллиона украинцев. Это семь процентов от численности всего населения страны. Кроме того, ежегодно примерно девять миллионов жителей участвуют в трудовой миграции.

Чтобы побороть сложившуюся тенденцию, заявил украинский министр, нужно повысить эффективность рынка труда. Это в свою очередь также поспособствует снижению уровня безработицы среди молодежи.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что Киев в течение нескольких лет сможет побороть трудовую миграцию. Для этого правительству следует позаботиться о повышении зарплат и качества рабочих мест.