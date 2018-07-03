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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:56   3 Июля 2018
Россия

ЦБ лишил лицензии петербургский банк «Советский»

ЦБ лишил лицензии петербургский банк «Советский»

Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Лицензию отозвали 3 июля. Такое решение было принято в связи с тем, что размер капитала банка опустился до минимально разрешенного значения.

Несколько месяцев назад, в феврале, Банк России рекомендовал «Советскому» определенные действия, чтобы предотвратить банкротство. После этого руководство банка было решено отстранить. Управлять им начал Фонд консолидации банковского сектора.

Кроме того, некоторые уже бывшие менеджеры «Советского» были фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. В мае правоохранители провели более 70 обысков в их квартирах.

Банк «Советский», по данным на 1 июня, занимал 111-е место по величине активов.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #цб #лицензия банков #банк советский
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