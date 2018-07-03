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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:49   3 Июля 2018
Россия

Не хватило подписей: Антон Красовский не поучаствует в выборах мэра Москвы

Не хватило подписей: Антон Красовский не поучаствует в выборах мэра Москвы

Журналист Антон Красовский, ранее заявивший о намерении стать столичным мэром, не сможет поучаствовать в выборах.

В соцсетях он сообщил, что набрал только 21 тысячу подписей москвичей при необходимом минимуме в 36 тысяч, что автоматически отсеивает его кандидатуру - он не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября‬. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы для выдвижения кандидатов. Пакет необходимых бумаг предоставил 31 кандидат, в том числе действующий мэр Сергей Собянин — он участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Для регистрации в выборах кандидатам в мэры 3 июля‬ до 18.00 (мск) нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов. Самовыдвиженцам нужно собрать как минимум 36081 подпись москвичей.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #политика #антон красовский #выборы мэра москвы
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