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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:34   3 Июля 2018
Весь мир

Facebook или facepalm. Общественники готовы засудить сеть за двойные стандарты

Facebook или facepalm. Общественники готовы засудить сеть за двойные стандарты

Работа американского сервиса вызывает множество претензий у части россиян. Они уверяют, что цензура стала неприкрытой и готовы добиваться справедливости с помощью Фемиды.

Инициативная группа российских общественников готовит судебный иск к администрации американской социальной сети Facebook. По мнению доктора юридических наук Евгения Тарло, политолога Сергея Маркова и председателя гильдии киносценаристов России Елены Райской, соцплощадка Марка Цукерберга нарушает права российских пользователей, в частности проводит политику цензуры.

Как рассказал «Политике Сегодня» Евгений Тарло, о двойных стандартах руководства FB он знает не понаслышке. Соцсеть неоднократно блокировала аккаунт юриста за публикации постов на украинскую тематику. Претензии у администрации возникали к слову «укр». Тарло оказался одним из многих, в чьих комментариях и постах об Украине FB усмотрел оскорбительную коннотацию.

«В этом слове нет ничего оскобрительного. – возмущается юрист. – Это сокращение. Я не видел, чтобы кого-то банили за аналогичное сокращение «рус».

Помимо этого, собеседника «ПС» соцсеть блокировала после жаркой публичной дискуссии с представителем либерального лагеря.

Facebook или facepalm. Общественники готовы засудить сеть за двойные стандарты

Иск в российский суд общественники собираются подать осенью. Требований три: обязать администрацию соцсети разместить центр управления русскоязычным сегментом в России, сформулировать критерии блокировки пользователей и юридически закрепить ограничения, которые не позволят Facebook передавать массивы пользовательских данных третьим лицам.

Тарло не берется прогнозировать решение суда, но подчеркивает, что будет добиваться от площадки Цукерберга соблюдения своих прав и равных условий для всех пользователей.

«Я просто хочу, чтобы соцсеть соблюдала мои права», - подчеркивает он.

Альтернативы Facebook в России юрист пока не видит. Объясняет, что «Вконтакте» в силу своей специфики не вполне соответствует его запросам.

Facebook или facepalm. Общественники готовы засудить сеть за двойные стандарты

Параллельно с этим регулятор виртуального пространства РФ продолжает вести переговоры с FB о локализации данных российских пользователей в РФ. Согласно закону о персональных данных, соцсеть обязана перенести свои серверы в Россию. Именно с утечкой персональных данных был связан самый громкий скандал в истории социальной площадки.

Минувшей весной стало известно, что Facebook допустил утечку данных почти 90 миллионов человек. Представители компании уверяли, что виной тому была программная ошибка. Массив оказался в распоряжении фирмы Cambridge Analytica перед президентскими выборами в США в 2016 году. Последовавшее разбирательство обрушило стоимость акций компании, навредило репутации Facebook, а основателю сервиса Марку Цукербергу пришлось оправдываться в Конгрессе США. Он пообещал принять меры по защите персональной информации аккаунтов.  

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Автор: Марк Григорьев
#сша #facebook #утечка #цензура #сервис #цукерберг #соцсеть #персональные данные
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