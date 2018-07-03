Путин и Трамп могут пообщаться тет-а-тет в начале саммита 16 июля — Песков

Лидеры России и США встретятся наедине, если договорятся об этом предварительно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты во вторник поинтересовались у представителя Кремля, насколько российскому лидеру Владимиру Путину подходит формат тет-а-тет. Песков в свою очередь заверил, что глава РФ ничего не имеет против общения наедине, если этот формат устраивает его собеседника. И на саммите РФ-США в Финляндии такая встреча возможно при предварительной договоренности.

Путин встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Политики впервые пообщаются вне международных переговоров. Предполагается, что они обсудят развитие двусторонних отношений, а также комплексно тему Сирии.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник передал, что лидер США надеется в начале саммита поговорить с российским президентом наедине. Такой же формат он выбрал на встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. В самом начале переговоров стороны пообщались один на один в присутствии лишь переводчиков.