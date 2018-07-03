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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:28   3 Июля 2018
Россия

Путин 3 июля встретится с врио губернатора Ивановской области

Путин 3 июля встретится с врио губернатора Ивановской области

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, во вторник в рабочем графике Путина предусмотрена публичная встреча с региональной тематикой. Глава государства обсудит ряд вопросов с врио главы Ивановской области Станиславом Воскресенским. 

Официальный представитель Кремля добавил, что во вторник у президента также запланирован ряд совещаний.

Ранее сообщалось, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Песков заявлял, что стороны комплексно обсудят тему Сирии и ряд других актуальных вопросов. МИД отмечал, что лидеры двух стран могут затронуть проблему кибербезопасности.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #песков #кремль #политика #ивановская область
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