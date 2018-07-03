Путин 3 июля встретится с врио губернатора Ивановской области

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, во вторник в рабочем графике Путина предусмотрена публичная встреча с региональной тематикой. Глава государства обсудит ряд вопросов с врио главы Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Официальный представитель Кремля добавил, что во вторник у президента также запланирован ряд совещаний.

Ранее сообщалось, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Песков заявлял, что стороны комплексно обсудят тему Сирии и ряд других актуальных вопросов. МИД отмечал, что лидеры двух стран могут затронуть проблему кибербезопасности.