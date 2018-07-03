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Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:34   3 Июля 2018
Россия

Воробьев собрал подписи для муниципального фильтра на выборах главы Подмосковья

Воробьев собрал подписи для муниципального фильтра на выборах главы Подмосковья

Действующий глава Московской области Андрей Воробьев собрал необходимое количество подписей, чтобы преодолеть муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах. Теперь подписи направят в Мособлизбирком.

Кроме Воробьева, который на выборах будет представлять партию «Единая Россия», баллотироваться намерены кандидаты Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), Константин Черемисов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин (Партия роста), Лилия Белова («Альянс зеленых»), Николай Дижура («Яблоко»), Владимир Рязанов («Коммунисты России»), Максим Шингарскин («Родина») и Алексей Дуленков (ПАРНАС).

Всем кандидатам необходимо получить минимум 196 подписей в свою поддержку и успеть передать их в Мособлизбирком до 5 июля. 15 июля официально объявят конечный перечень тех, кто поборется за пост губернатора Подмосковья. 

Выборы пройдут 9 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #политика #воробьев #подмосковье #губернаторские выборы
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