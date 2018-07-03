Воробьев собрал подписи для муниципального фильтра на выборах главы Подмосковья

Действующий глава Московской области Андрей Воробьев собрал необходимое количество подписей, чтобы преодолеть муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах. Теперь подписи направят в Мособлизбирком.

Кроме Воробьева, который на выборах будет представлять партию «Единая Россия», баллотироваться намерены кандидаты Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), Константин Черемисов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин (Партия роста), Лилия Белова («Альянс зеленых»), Николай Дижура («Яблоко»), Владимир Рязанов («Коммунисты России»), Максим Шингарскин («Родина») и Алексей Дуленков (ПАРНАС).

Всем кандидатам необходимо получить минимум 196 подписей в свою поддержку и успеть передать их в Мособлизбирком до 5 июля. 15 июля официально объявят конечный перечень тех, кто поборется за пост губернатора Подмосковья.

Выборы пройдут 9 сентября.