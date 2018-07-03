Путин и Трамп могут встретиться в резиденции правительства Финляндии

Всего рассматривается четыре места в Хельсинки и пригороде, где могут пройти переговоры президентов России и США, пишет во вторник издание Ilta-lehti.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились встретиться в финской столице 16 июля после саммита НАТО. Главы государств впервые встретятся вне международных переговоров.

Изначально провести встречу предлагалось в правительственной резиденции Кёнигстед, которая находится в пригороде Хельсинки городе Вантаа. Однако позже к этому варианту прибавились еще три: резиденция финского президента Саули Ниинистё в Хельсинки, отель Hilton, расположенный на берегу моря, и Президентский дворец в центре столицы.

Тем не менее резиденция правительства Финляндии остается приоритетным вариантом.