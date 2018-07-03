Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

До выборов на Украине остается меньше года. Кандидаты на пост президента страны уже вовсю готовятся к борьбе за место главы государства. Главные фавориты, способные составить серьезную конкуренцию стремительно теряющему народную поддержку Петру Порошенко, уже определились.

Согласно результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», больше всего шансов победить в первом туре выборов в настоящее время у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (15,6%) и бывшего главы Министерства обороны Украины Анатолия Гриценко (11,7%). Действующий глава государства на второй тур выборов по результатам соцопроса пока претендовать не может. Петру Порошенко, еще не объявившему о своем выдвижении на второй срок, удается завоевать лишь 8,6% голосов потенциальных избирателей.

Эксперты полагают, что пришедший к власти после госпереворота политик для большего одобрения со стороны граждан должен меньше чем за год совершить едва ли не чудо: победить коррупцию в стране, обеспечить стабильный рост экономики и закончить войну в Донбассе.

Юлия Тимошенко

Лидер последнего рейтинга вновь уверенно набирает популярность среди украинцев. Одна из немногих, кто заявил о готовности участвовать в выборах в 2019 году, Юлия поборется за президентское кресло уже в третий раз. В пользу политика говорит и тот факт, что на двух предыдущих выборах президента она занимала второе место по числу голосов. Тимошенко, давно известная на Украине и в мире, обещает гражданам побороть бедность, запустить остановившиеся экономические реформы, пересмотреть отношения Киева с Международным валютным фондом.

Однако главным козырем политика является повышенные нынешними властями тарифы ЖКХ. Тимошенко обещает снизить стоимость коммунальных услуг, завоевывая таким образом одобрение украинцев. Это обещание она планирует реализовать в первые недели после избрания.

Кроме того, Тимошенко планирует провести референдум об изменении формы правления на Украине. Политик намерена предложить украинцам установить парламентскую форму правления канцлерского типа. Такая форма правления, отмечает лидер «Батькивщины» демонстрирует свою эффективность в странах с высоким уровнем жизни.

Анатолий Гриценко

Бывший министр обороны страны, несмотря на то, что пока участие в выборах не подтвердил, уже заполучил немалое количество голосов потенциальных избирателей. Гриценко, представляющий партию «Гражданская позиция», уже дважды участвовал в президентских выборах на Украине. Однако лучшим его результатом пока было лишь четвертое место в 2014 году. При этом бывший министр, в отличии от своей главной конкурентки, имеет низкий антирейтинг - даже те, кто не готов отдать ему голос, относятся к кандидатуре Гриценко положительно.

Ранее политик сообщил о старте переговоров по объединению нескольких политических сил. Среди них «Самопомич» Андрея Садового, «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, Европейская партия Украины Николая Катеринчука, «ДемАльянс» и другие. Гриценко подчеркивает, что готов пожертвовать личными политическими амбициями ради такого объединения. Данный настрой говорит о том, что экс-министр вполне способен пожертвовать собственным электоратом в пользу другого кандидата на выборах главы Украины в следующем году.

Гриценко известен резкими высказываниями в адрес официальной Москвы и призывами к обострению отношений с РФ. Он также винит Порошенко в невыполнении обещании и доведении страны до плачевного состояния. Выступает за так называемый «европейский путь» для Украины.

Выборы или новая революция

Тем временем, украинский народ питает все меньше доверия к власти действующей, разочаровываясь в своем выборе после событий на Майдане. Рейтинг Порошенко продолжает стремительное падение и ставит новые антирекорды. Более чем за три года действующему главе государства не удалось реализовать ни одного предвыборного обещания кроме безвиза с ЕС. Однако украинцев возможность посещать европейские страны уже прельщает не так, как раньше. Граждан, в большинстве живущих на маленькие зарплаты в крайне коррумпированном государстве, в первую очередь волнует собственное благосостояние, нежели путешествия по Европе.

Оптимальным решением для Порошенко было бы оставить политические амбиции и не идти на второй срок. В противном случае, ему светит провал уже в первом туре.

В неспокойной Украине, которая с момента распада СССР пережила уже две революции, риск начала новых народных волнений всегда высок. А в преддверии выборов он лишь обостряется. Со стопроцентной вероятностью можно спрогнозировать, что по стране в марте 2019 года прокатятся различные митинги. Их масштаб определит лишь складывающаяся политическая обстановка.

Кроме того, не стоит списывать со счетов опального Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства и выдворенного из страны. С трудом верится, что неугомонный лидер «Рух правых сил» при том мобильном электорате, который он имеет, вдруг оставит идею о власти на Украине. Политик вполне может воспользоваться предвыборной суматохой, чтобы триумфально появиться на украинской политической арене, собирая многотысячные митинги. По крайней мере, однажды это ему уже удалось.