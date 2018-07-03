Мы в соц.сетях:
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Кумин принес подписи в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы

 Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы

Власти Ивановской области потратят три миллиарда рублей на дороги и больницы
Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

Украина надеется присоединиться к ЕС до 2025 года

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины
Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

Конгрессмены пригласили российских депутатов в США

 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:04   3 Июля 2018
Россия

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии главу страны Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России подтвердил, что настроен на продолжение совместной работы.

В сообщении главы Российской Федерации говорится о том, что освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков является важной победой в период Великой Отечественной войны. Дружба народов двух стран и взаимопомощь являются надежной основой развития отношений России и Белоруссии.

Также глава российского государства поблагодарил Лукашенко за гостеприимство, с которым приняли делегацию РФ в Минске.

Путин подтвердил готовность продолжать конструктивно работать в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах россиян и белорусов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #белоруссия #лукашенко #пути н
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

 «Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу

«Сапсан» доставил конгрессменов США в столицу