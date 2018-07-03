Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии главу страны Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России подтвердил, что настроен на продолжение совместной работы.

В сообщении главы Российской Федерации говорится о том, что освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков является важной победой в период Великой Отечественной войны. Дружба народов двух стран и взаимопомощь являются надежной основой развития отношений России и Белоруссии.

Также глава российского государства поблагодарил Лукашенко за гостеприимство, с которым приняли делегацию РФ в Минске.

Путин подтвердил готовность продолжать конструктивно работать в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах россиян и белорусов.