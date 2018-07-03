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Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:08   3 Июля 2018
Политика

Генштаб Украины увидел опасность в почетных наименованиях дивизий РФ

Генштаб Украины увидел опасность в почетных наименованиях дивизий РФ

Глава Генштаба Украины Виктор Муженко отреагировал на указ президента РФ Владимира Путина присвоить 11 воинским формированиям почетные названия в  честь украинских, белорусских и польских городов. По его мнению, это «воровство чужой истории и славы».

На своей странице в фейсбуке он написал, что традиции российской армии представляют «удивительную смесь русско-имперских и советских мифов». 

В украинском оборонном ведомстве заявили, что не знают, как отреагировать на эту новость.

Ранее Владимир Путин наградил почетными наименованиями 11 воинских формирований. Некоторые из них получили названия украинских городов Львова, Нежина и Житомира.

Соответствующий указ президент подписал в конце июня.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #украина #генштаб украины
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