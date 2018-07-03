Совет по космическому мусору появится в России

В ведомство войдут ученые и специалисты из космической промышленности, о чем стало известно из решения Совета РАН по космосу.

Принято решение в 2019 году провести первую конференцию по проблеме космического мусора. На совещании предлагается сформировать стратегию по мониторингу и решению проблемы.

В мае и июня Совет РАН уже проводил два заседания по мусору в космосе, пишут РИА Новости. На них рассматривались предложения научных организаций как перестать засорять орбиту Земли, следить за уже имеющимися отходами, собирать и уничтожать скопившийся на орбите мусор. На сессии объявили о разработке лазера для МКС, который станет уничтожать отходы по пути полета станции.

Как сообщает НАСА, на орбите Земли находится более 19 тысяч искусственных объектов.