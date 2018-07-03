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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
13:02   3 Июля 2018
Россия

Совет по космическому мусору появится в России

Совет по космическому мусору появится в России

В ведомство войдут ученые и специалисты из космической промышленности, о чем стало известно из решения Совета РАН по космосу.

Принято решение в 2019 году провести первую конференцию по проблеме космического мусора. На совещании предлагается сформировать стратегию по мониторингу и решению проблемы.

В мае и июня Совет РАН уже проводил два заседания по мусору в космосе, пишут РИА Новости. На них рассматривались предложения научных организаций как перестать засорять орбиту Земли, следить за уже имеющимися отходами, собирать и уничтожать скопившийся на орбите мусор. На сессии объявили о разработке лазера для МКС, который станет уничтожать отходы по пути полета станции.

Как сообщает НАСА, на орбите Земли находится более 19 тысяч искусственных объектов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #наса #космический мусор #совет ран
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