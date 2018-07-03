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 Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе

Источник: США хотят разместить новое оружие в Европе
12:47   3 Июля 2018
Россия

Госдума РФ во втором чтении поддержала снижение акцизов на топливо

Госдума РФ во втором чтении поддержала снижение акцизов на топливо

Проект закона предусматривает поправки в Налоговый кодекс, касающиеся введения налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли и снижения акцизов на топливо.

Законопроект предусматривает, что с 1 января будет запущен пилотный проект новой налоговой системы для определенных месторождений.

Также в документе говорится, что уже в этом году в России произойдет снижение акцизов на бензин (3 тысячи) и дизельное топливо (две тысячи). Еще документ предусматривает отказ от планировавшегося повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля.

В окончательном чтении нижняя палата парламента рассмотрит проект 5 июля.

Накануне сообщалось, что в ходе заседания 3 июля Госдума РФ рассмотрит изменения в закон о таможенном тарифе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #госдума #законопроект #политика #топливо #акцизы
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