Госдума РФ во втором чтении поддержала снижение акцизов на топливо

Проект закона предусматривает поправки в Налоговый кодекс, касающиеся введения налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли и снижения акцизов на топливо.

Законопроект предусматривает, что с 1 января будет запущен пилотный проект новой налоговой системы для определенных месторождений.

Также в документе говорится, что уже в этом году в России произойдет снижение акцизов на бензин (3 тысячи) и дизельное топливо (две тысячи). Еще документ предусматривает отказ от планировавшегося повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля.

В окончательном чтении нижняя палата парламента рассмотрит проект 5 июля.

Накануне сообщалось, что в ходе заседания 3 июля Госдума РФ рассмотрит изменения в закон о таможенном тарифе.