Мы в соц.сетях:
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
12:38   3 Июля 2018
Весь мир

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Австрийский канцлер Себастьен Курц выступил в Европарламенте во вторник, 3 июля. Политик представил план председательства страны в ЕС.

Курц считает, что альянс должен наладить отношения с ближайшими соседями, чтобы обстановка на границах стала спокойнее. Реакция Москвы на санкции требует отладки диалога с российской стороной.

Председательство Австрии в ЕС началось 1 июля. Канцлер в тексте документа подчеркнул, что его страна намерена улучшать отношения с Россией, так как государство является одним из главных гарантов безопасности и стабильности Европы.

Слова о «российской угрозе» нередко звучат со стороны Запада. Чаще всего об этом заявляет Прибалтика и Польша. Москва неоднократно поясняла, что РФ не намерена когда-либо нападать на страну-участницу НАТО. Альянс прекрасно знает об отсутствии такого плана у России. Однако им нужен повод для размещения большего количества военных у границ России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #австрия #весь мир #себастьян курц
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке