Австрийский канцлер Себастьен Курц выступил в Европарламенте во вторник, 3 июля. Политик представил план председательства страны в ЕС.

Курц считает, что альянс должен наладить отношения с ближайшими соседями, чтобы обстановка на границах стала спокойнее. Реакция Москвы на санкции требует отладки диалога с российской стороной.

Председательство Австрии в ЕС началось 1 июля. Канцлер в тексте документа подчеркнул, что его страна намерена улучшать отношения с Россией, так как государство является одним из главных гарантов безопасности и стабильности Европы.

Слова о «российской угрозе» нередко звучат со стороны Запада. Чаще всего об этом заявляет Прибалтика и Польша. Москва неоднократно поясняла, что РФ не намерена когда-либо нападать на страну-участницу НАТО. Альянс прекрасно знает об отсутствии такого плана у России. Однако им нужен повод для размещения большего количества военных у границ России.