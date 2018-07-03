Мы в соц.сетях:
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
12:39   3 Июля 2018
Россия

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что депутаты обсудили поправки, касающиеся законопроекта о СМИ-иноагентах.

По его словам, физлицо могут признать СМИ, которое выполняет функции иностранного агента, если он или она получают финансирование из-за рубежа. Таким образом, не всякий, кто перепостил информацию, которую распространил СМИ-иноагент, будет оштрафован. 

Тот, кто получает статус СМИ-иноагента, финансируется различными иностранными компаниями, «деятельность которых подпадает под взаимодействие с государственными органами или со СМИ-иноагентами».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что создание закона — это вынужденная мера. По его словам, документ позволит исполнительной власти реагировать на ущемления россиян в других странах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #закон #сми #журналистика #общество #иноагент #сми-иноагент
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке