Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что депутаты обсудили поправки, касающиеся законопроекта о СМИ-иноагентах.

По его словам, физлицо могут признать СМИ, которое выполняет функции иностранного агента, если он или она получают финансирование из-за рубежа. Таким образом, не всякий, кто перепостил информацию, которую распространил СМИ-иноагент, будет оштрафован.

Тот, кто получает статус СМИ-иноагента, финансируется различными иностранными компаниями, «деятельность которых подпадает под взаимодействие с государственными органами или со СМИ-иноагентами».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что создание закона — это вынужденная мера. По его словам, документ позволит исполнительной власти реагировать на ущемления россиян в других странах.