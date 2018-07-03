Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Беженец из Мали, 22-летний Мамуду Гассама, спасший в конце мая ребенка в Париже, подписал контракт на работу в пожарной части. Он стал одним из добровольцев в рядах пожарных.

До этого Гассама успел поработать стажером в пожарной бригаде.

24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux ????‍???????? Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ➡️https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) June 28, 2018

Напомним, Гассама спас четырехлетнего мальчика, который повис на балконе многоэтажного дома. Малиец без страховки забрался по фасаду здания до ребенка и снял его оттуда.

После произошедшего президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его на личную встречу. Французский лидер поблагодарил молодого человека и пообещал дать ему французское гражданство.