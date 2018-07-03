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 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
12:06   3 Июля 2018
Весь мир

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Беженец из Мали, 22-летний Мамуду Гассама, спасший в конце мая ребенка в Париже, подписал контракт на работу в пожарной части. Он стал одним из добровольцев в рядах пожарных.

До этого Гассама успел поработать стажером в пожарной бригаде.

 

Напомним, Гассама спас четырехлетнего мальчика, который повис на балконе многоэтажного дома. Малиец без страховки забрался по фасаду здания до ребенка и снял его оттуда.

 

После произошедшего президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его на личную встречу. Французский лидер поблагодарил молодого человека и пообещал дать ему французское гражданство.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #общество #спасение ребенка #малиец #пожарная бригада
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