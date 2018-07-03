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12:04   3 Июля 2018
Россия

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия хотят вернуться из Британии в Россию.

Об этом телеканалу «360» сообщила племянница мужчины Виктория. Родственница Скрипаля подчеркнула, что у них вряд ли бы возникло такое желание, если бы они думали, что в их отравлении была замешана Москва.

 

Виктория также выразила мнение, что Сергей Скрипаль уже не представляет ценности для силовых структур. Он обычный пенсионер и не обладает никакой информацией, добавила она.

В марте текущего года в Солсбери Скрипаля и его дочь нашли с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон бездоказательно обвинил в причастности к инциденту Россию. Юлию выписали в апреле, самого Скрипаля - в середине мая.

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия заинтересована в том, чтобы запутанное британскими властями «дело Скрипалей» приобрело более открытый характер.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #политика #дело скрипаля
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