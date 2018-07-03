Российская оборонка продолжает наращивать ассортимент продукции гражданского назначения

В крупнейшем из морских военных приборостроительных концернов Моринформсистема – Агат подвели производственные итоги за первое полугодие.

В связи с сокращением доли военных заказов и повышением эффективности использования современнейшего промышленного-технологического потенциала в сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил предприятиям ОПК выпускать не менее 50% гражданской продукции и продукции, которую можно использовать для гражданских нужд (двойного назначения) от общего объема производства. Срок - 2030 год. В феврале и в майских указах этого года российский лидер уточнил направления и требования к мероприятиям по увеличению ее выпуска.

Концерны Моринформсистема – Агат, кажется, задачу выполняют успешно. Как рассказал директор по развитию гражданской продукции концерна «Моринсис-Агат» Станислав Чуй, рост портфеля гражданских заказов в 2018 году вырос в два раза. И уже в мае текущего года план по товарной продукции удалось выполнить на 87%. Контрактов компания заключила на 1,5 миллиарда рублей. А перспективный портфель заказов до 2022 года составил более 10 миллиардов рублей.

Ситуация в гражданском секторе оборонки была не из легких. Так сложилось, что если в военном секторе отечественные производители покрывали 100% потребности в морских приборах, то на начало 2016 года в гражданском судостроении своих систем «морского приборостроения» для гражданских судов практически не было. Проекты строящихся тогда гражданских судов на 80% укомплектовывались «морским приборостроением» зарубежного производства.

Маржинальность постройки судна не всегда зависит от его размера, на основании проведенной экспертной оценки стоимость оборудования «морского приборостроения» в судне может доходить до 40%. Поэтому в гражданском судостроении «морское приборостроение» является одним из главных факторов в конкурентной борьбе, отвечающих как за стоимость, так и за потребительские качества судна.

Тем обиднее тот факт, что тогда существенная прибыль при постройке судна оставалась не у отечественных производителей, а у иностранных поставщиков комплектующего судового оборудования.

«Для решения этих задач с августа 2017 года на предприятии провели серьезный комплекс стратегических мероприятий. Создали органы управления развития гражданской продукцией на предприятиях концерна, сформировали продуктовую стратегию, актуализировали перечень ключевых продуктов и компетенций предприятий, определили уровни производственной и технологической готовности новых разработок. Кроме того, разработали систему управления и планирования, а также утвердили годовые и среднесрочные реальные планы формирования портфеля заказов и разработки необходимой нормативно-правовой базы», — говорит Чуй.

Совместно с инжиниринговой компанией «ОСК – Технологии», возглавляемой Аркадием Ратнером, концерн разработал общие подходы в реализации задачи, определил потенциальных заказчиков, емкость рынков и линейку судового комплектующего оборудования «морского приборостроения» для совместной поставки и разработки как в проекты строящихся судов как на верфях АО «ОСК», так и на других верфях.

Помимо этого, концерн занимается повышением квалификации сотрудников с учетом новой сферы деятельности, а также определился с источниками финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По словам Чуя, оптимизация управления развития гражданской продукции позволила сократить расходы на ее содержание в три раза, но при этом повысить эффективность ее работы.

Ключевыми заказчиками концерна являются российские корпорации и ведомства: «Роснефть», «Росатом», «Газпром», Минтранс, Объединенная судостроительная корпорация. К примеру, для «Росатома» концерн работает над созданием нового поколения комплексной системы безопасности на строящиеся блоки АЭС. Предприятие также тесно взаимодействует с Морспасслужбой Минтранса: ведется работа по созданию автоматизированной системы спасения «Человек за бортом». «Моринсис-Агат» также начал сотрудничать с «Газпромом» по участию в модернизации нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море.

Отдельным направлением развития гражданской продукции является участие концерна в реализации программы правительства РФ «Цифровая экономика России». Цифровая трансформация бизнеса — не очередной маркетинговый термин, это новая реальность, требующая от бизнеса радикального пересмотра бизнес-процессов и подходов к работе с клиентами. Продукт - цифровое судно, считает Станислав Чуй.

Определены проекты цифровой трансформации новых типов судов, где эти технологии особенно могут быть востребованы в ближайшем будущем: это рыбопромысловые суда, продукт «речной путь под ключ», безэкипажное судно. Где прорывным для морского приборостроения станет создание систем для цифровой эксплуатации и обслуживания судна, управление им и цифровое взаимодействие участников между потребителем. Рынком и производителем.

Будущее гражданского судостроения - это новая логика организации судостроительного бизнеса, выражающаяся в союзе развития новых направлений, компетенций, инжиниринг «морского приборостроения» и цифровой трансформации.