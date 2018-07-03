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Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

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11:43   3 Июля 2018
Весь мир

Лавров: Визит конгрессменов США поможет восстановить межпарламентский диалог

Лавров: Визит конгрессменов США поможет восстановить межпарламентский диалог

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что встреча с американскими парламентариями станет началом восстановления  межпарламентского диалога двух стран.

Он подчеркнул, что именно парламентарии отражают дух нации, являясь представителями народа.

Конгрессмены приехали в Москву во вторник. В столице у них состоится несколько встреч, в частности, они проведут переговоры с представителями МИД РФ и Совфеда. 

Ранее стало известно, что американские парламентарии настояли на том, чтобы встреча с российскими депутатами прошла в закрытом для прессы режиме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выполнить пожелание представителей Конгресса. По его словам, это свидетельствует о необходимости серьезного разговора.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #госдума #совфед #лавров #политика #конгресс
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