Лавров: Визит конгрессменов США поможет восстановить межпарламентский диалог

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что встреча с американскими парламентариями станет началом восстановления межпарламентского диалога двух стран.

Он подчеркнул, что именно парламентарии отражают дух нации, являясь представителями народа.

Конгрессмены приехали в Москву во вторник. В столице у них состоится несколько встреч, в частности, они проведут переговоры с представителями МИД РФ и Совфеда.

Ранее стало известно, что американские парламентарии настояли на том, чтобы встреча с российскими депутатами прошла в закрытом для прессы режиме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выполнить пожелание представителей Конгресса. По его словам, это свидетельствует о необходимости серьезного разговора.