Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Политик пояснила, что с российской стороны должно поступить предложение по обмену арестованного журналиста Кирилла Вышинского. Киев готов рассмотреть его. Слова Геращенко привел телеканал ICTV.

Ранее политик назвала 23 граждан России, которых Украина готова обменять на осужденных соотечественников. Вышинского в этом списке нет. Журналиста к обмену никогда не предлагали, утверждает вице-спикер.

Президент РФ Владимир Путин заявлял накануне, что общался с украинским коллегой Петром Порошенко по этой проблеме. В вопросе задействована уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Зампред комитета Совфеда по обороне РФ Алексей Кондратьев надеется, что Вышинского поменяют на одного из осужденных украинских граждан. Политик считает, что необходимо воспользоваться хоть малейшей надеждой на освобождение незаконно арестованного журналиста.