Медведев утвердил требования для сбора биометрических данных россиян

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал документы, которые утверждают требования по размещению данных граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации.

Документы обнародованы на сайте правительства Российской Федерации.

Как говорится в постановлении, требования распространяются на уполномоченных сотрудников государственных органов, банков и прочих организаций, которые размещают данные в этих системах. Такой механизм фиксации действий исключает реализацию мошеннических схем и защищает права россиян при регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, а также в единой биометрической системе.

Постановление утверждает перечень данных и форму согласия гражданина на обработку его персональных данных и их нахождение в вышеуказанных системах. Во втором постановлении указывается, что размещаемые сведения о россиянине будут состоять из изображения его лица и записи голоса.

Как сообщалось ранее, к 2019 году 30 процентов российских банков будут собирать биометрические данные клиентов.