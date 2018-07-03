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11:38   3 Июля 2018
Россия

Медведев утвердил требования для сбора биометрических данных россиян

Медведев утвердил требования для сбора биометрических данных россиян

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал документы, которые утверждают требования по размещению данных граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации.

Документы обнародованы на сайте правительства Российской Федерации.

Как говорится в постановлении, требования распространяются на уполномоченных сотрудников государственных органов, банков и прочих организаций, которые размещают данные в этих системах. Такой механизм фиксации действий исключает реализацию мошеннических схем и защищает права россиян при регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, а также в единой биометрической системе.

Постановление утверждает перечень данных и форму согласия гражданина на обработку его персональных данных и их нахождение в вышеуказанных системах. Во втором постановлении указывается, что размещаемые сведения о россиянине будут состоять из изображения его лица и записи голоса.

Как сообщалось ранее, к 2019 году 30 процентов российских банков будут собирать биометрические данные клиентов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #кабмин #биометрические данные
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