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11:23   3 Июля 2018
Россия

Бесплатно ездить на электричках пенсионеры Москвы и области начнут с 1 августа

Бесплатно ездить на электричках пенсионеры Москвы и области начнут с 1 августа

Как сообщает телеканал «360», право на бесплатный проезд получает почетные доноры СССР и РФ, родители и представители детей-инвалидов, один из родителей многодетной семьи.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться один из родителей инвалида, если тот получит профильное образование до 23 лет. Также льгота полагается одному из опекунов сироты до 18 лет.

В общей сложности услугой могут воспользоваться 2,8 миллиона человек. Среди них 1,2 миллиона — жители области, а остальные проживают в Москве.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #общество #москвасейчас #беплатный проезд #электрички москвы
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