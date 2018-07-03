Бесплатно ездить на электричках пенсионеры Москвы и области начнут с 1 августа

Как сообщает телеканал «360», право на бесплатный проезд получает почетные доноры СССР и РФ, родители и представители детей-инвалидов, один из родителей многодетной семьи.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться один из родителей инвалида, если тот получит профильное образование до 23 лет. Также льгота полагается одному из опекунов сироты до 18 лет.

В общей сложности услугой могут воспользоваться 2,8 миллиона человек. Среди них 1,2 миллиона — жители области, а остальные проживают в Москве.