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Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

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 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

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 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
11:20   3 Июля 2018
Весь мир

Польшу беспокоит возможность перезагрузки отношений России и США

Польшу беспокоит возможность перезагрузки отношений России и США

Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.

Он отметил, что желание президента России Владимира Путина убедить своего американского коллегу изменить политику сложно подвергнуть критике. Глава МИД предложил не торопиться с выводами и посмотреть, какой эффект будет от переговоров.

Он добавил, что некоторое беспокойство вызывает возможная перезагрузка отношений двух стран. 

«Поэтому хорошо, что европейские государства поддерживали санкции (в отношении России) и США тоже здесь»,  — сказал он.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон беспокоится из-за предстоящей встречей лидеров России и США. Правительство во главе с Терезой Мэй боится, что переговоры негативно скажутся на деятельности НАТО. Кроме того, по мнению британских политиков, есть вероятность, что они обострят существующие разногласия в военно-политической сфере.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #польша #нато #трамп #саммит #чапутович
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