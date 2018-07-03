Польшу беспокоит возможность перезагрузки отношений России и США

Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.

Он отметил, что желание президента России Владимира Путина убедить своего американского коллегу изменить политику сложно подвергнуть критике. Глава МИД предложил не торопиться с выводами и посмотреть, какой эффект будет от переговоров.

Он добавил, что некоторое беспокойство вызывает возможная перезагрузка отношений двух стран.

«Поэтому хорошо, что европейские государства поддерживали санкции (в отношении России) и США тоже здесь», — сказал он.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон беспокоится из-за предстоящей встречей лидеров России и США. Правительство во главе с Терезой Мэй боится, что переговоры негативно скажутся на деятельности НАТО. Кроме того, по мнению британских политиков, есть вероятность, что они обострят существующие разногласия в военно-политической сфере.