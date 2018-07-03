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11:33   3 Июля 2018
Россия

Достойная старость: ВШЭ развенчала мифы о пенсионной реформе

Достойная старость: ВШЭ развенчала мифы о пенсионной реформе

По крайней мере 80-90% пенсионеров доживут до нового пенсионного возраста. Более того, после выхода на пенсию им предстоит прожить в среднем еще более 15 лет, следует из доклада Высшей школы экономики (ВШЭ) «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Об этом сообщает «Коммерсант». Правительство ранее внесло на рассмотрение Госдумы проект о повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Министры назвали главной целью реформы повышение благосостояния пожилых людей. После проведения реформы размер пенсий должен увеличиться до 20 тысяч рублей.

Тем не менее вне Кабмина у инициативы мало сторонников. Некоторые депутаты Госдумы, представители профсоюзов и других общественных организаций выступили против нее. Акции протестов прошли по всей стране.

Достойная старость: ВШЭ развенчала мифы о пенсионной реформе

Тем временем эксперты ВШЭ подготовили доклад, где ответили на наиболее распространенные аргументы оппонентов. Они подчеркнули, что повышение пенсионного возраста - неизбежная мера. В противном случае к 2023 году на одного пенсионера останется менее двух человек трудоспособного возраста. Это повлечет увеличение бюджетных расходов и налогов. Вместе с тем расходы на другие нужды сократятся.

Более того, повышение пенсионного возраста приемлемо и с точки зрения демографических трендов. В настоящее время мужчинам, дожившим до 65 лет, при сохранении уровня смертности 2016 года, предстоит прожить еще в среднем 14 лет, а женщинам после 63 лет - 19 лет. При этом выйти на пенсию смогут 80-90% граждан.

Но в ВШЭ предложили проводить реформу в пакете мер соцподдержки. В частности, предлагается повысить пенсию людям старше 80 лет. Со временем эту льготу стоит распространить на граждан старше 75-ти. В свою очередь для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55-ти нужно вводить пониженные отчисления в Пенсионный фонд.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #пенсионная реформа #пенсионный возраст #вшэ
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