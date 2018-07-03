Достойная старость: ВШЭ развенчала мифы о пенсионной реформе

По крайней мере 80-90% пенсионеров доживут до нового пенсионного возраста. Более того, после выхода на пенсию им предстоит прожить в среднем еще более 15 лет, следует из доклада Высшей школы экономики (ВШЭ) «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Об этом сообщает «Коммерсант». Правительство ранее внесло на рассмотрение Госдумы проект о повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Министры назвали главной целью реформы повышение благосостояния пожилых людей. После проведения реформы размер пенсий должен увеличиться до 20 тысяч рублей.

Тем не менее вне Кабмина у инициативы мало сторонников. Некоторые депутаты Госдумы, представители профсоюзов и других общественных организаций выступили против нее. Акции протестов прошли по всей стране.

Тем временем эксперты ВШЭ подготовили доклад, где ответили на наиболее распространенные аргументы оппонентов. Они подчеркнули, что повышение пенсионного возраста - неизбежная мера. В противном случае к 2023 году на одного пенсионера останется менее двух человек трудоспособного возраста. Это повлечет увеличение бюджетных расходов и налогов. Вместе с тем расходы на другие нужды сократятся.

Более того, повышение пенсионного возраста приемлемо и с точки зрения демографических трендов. В настоящее время мужчинам, дожившим до 65 лет, при сохранении уровня смертности 2016 года, предстоит прожить еще в среднем 14 лет, а женщинам после 63 лет - 19 лет. При этом выйти на пенсию смогут 80-90% граждан.

Но в ВШЭ предложили проводить реформу в пакете мер соцподдержки. В частности, предлагается повысить пенсию людям старше 80 лет. Со временем эту льготу стоит распространить на граждан старше 75-ти. В свою очередь для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55-ти нужно вводить пониженные отчисления в Пенсионный фонд.