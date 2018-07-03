Еще одну дорогу построят в Новой Москве

Предложение одобрили члены Градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК). Дорогу построят на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Пресс-служба Москомстройинвеста сообщила, что дорогу проложат по маршруту поселение Воскресенское — улица Центральная – Садовое. В рамках проекта построят разворотное кольцо протяженностью в 530 метров. Машины по новой трассе будут ездить в одном направлении и по двум полосам.

Председатель Москомстройинвеста, секретарь ГЗК Константин Тимофеев отметил, что благодаря кольцу получится создать новые направления в Воскресенском для наземного транспорта. Местное население без труда сможет попасть к достопримечательностям столицы.