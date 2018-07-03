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11:12   3 Июля 2018
Россия

Новая разметка на Севастопольском проспекте позволяет москвичам «срезать» три километра

Новая разметка на Севастопольском проспекте позволяет москвичам «срезать» три километра

Новые развороты появились на Севастопольском проспекте в российской столице.

Близ зебры вместо шести полос, чья ширина была 3,75-4,5 метра, появилось семь полос по 3,25-3,5 метра. Об этом сообщается на официальном портале московской мэрии.

Благодаря этому удалось организовать два разворота по направлению из центра в область и обратно, отметил заместитель московского мэра, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов. Полосы переделали так, чтобы водители могли сделать разворот, не делая трехкилометровый крюк.

Удобный разворот появился близ съезда на Загородное шоссе у светофора на переходе. На новой полосе можно развернуться даже во время зеленого сигнала светофора для пешеходов. Это удобно тем, кто едет в область или съезжает с Третьего транспортного кольца в сторону МЦК "Крымская".

Ликсутов выразил надежду, что преимущества разворота оценят многие москвичи.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #дороги #ликсутов #москвасейчас #севастопольский проспект
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