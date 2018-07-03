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Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

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10:53   3 Июля 2018
Весь мир

CNN: Трамп собирается лично побеседовать с Путиным в Хельсинки

CNN: Трамп собирается лично побеседовать с Путиным в Хельсинки

Лидер США Дональд Трамп намерен провести со своим коллегой Владимиром Путиным личную встречу в ходе саммита в Хельсинки. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник.

Встреча состоится перед тем, как к президентам присоединятся для переговоров члены делегаций. Напомним, во время саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп около часа разговаривал с ним без посторонних, лишь в присутствии переводчиков.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля. 

Ранее стало известно, что стороны могут обсудить проблемы кибербезопасности. Ее рассмотрят как проблему  двусторонних отношений, а не хакерство в целом, уточнила российская сторона. Вероятно, речь пойдет о терроризме.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #трамп #саммит #хельсинки
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