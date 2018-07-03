Встречу российских депутатов с конгрессменами закроют для СМИ

Инициатива провести мероприятие в закрытом режиме, ограничившись протокольной съемкой, принадлежит конгрессменам, уточнили во вторник в аппарате Госдумы.

Нижняя палата парламента готовилась к открытой встрече с представителями Конгресса США. Осветить мероприятие пожелали и американские, и российские журналисты. Однако конгрессмены попросили закрыть переговоры для СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание американских коллег удовлетворят. Сама просьба Конгресса свидетельствует о необходимости серьезного разговора.

Конгрессмены во вторник приедут в Москву, где у них запланированы несколько встреч. Сначала американцы встретятся с представителями министерства иностранных дел, затем посетят Совфед. Завершится рабочий день переговорами с российскими депутатами.