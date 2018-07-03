Мы в соц.сетях:
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
10:38   3 Июля 2018
Весь мир

Встречу российских депутатов с конгрессменами закроют для СМИ

Встречу российских депутатов с конгрессменами закроют для СМИ

Инициатива провести мероприятие в закрытом режиме, ограничившись протокольной съемкой, принадлежит конгрессменам, уточнили во вторник в аппарате Госдумы.

Нижняя палата парламента готовилась к открытой встрече с представителями Конгресса США. Осветить мероприятие пожелали и американские, и российские журналисты. Однако конгрессмены попросили закрыть переговоры для СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание американских коллег удовлетворят. Сама просьба Конгресса свидетельствует о необходимости серьезного разговора.

Конгрессмены во вторник приедут в Москву, где у них запланированы несколько встреч. Сначала американцы встретятся с представителями министерства иностранных дел, затем посетят Совфед. Завершится рабочий день переговорами с российскими депутатами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #госдума #володин #политика #весь мир #конгресс
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке