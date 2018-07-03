Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Об этом сообщил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

Между Москвой и Минском уже действует временное соглашение, которое позволяет некоторым иностранцам въезжать в города, где проходит ЧМ-2018, через Белоруссию без виз, а также на II Европейские игры через Россию. Кроме того, стороны обсуждают договор о взаимном признании виз, который будет действовать на постоянной основе.

Прошло уже четыре раунда переговоров. В результате эксперты пришли к выводу, что подготовка соответствующего документа потребует больше времени, чтобы все детально и подробно изучить, пишет РИА Новости. Очередные консультации пройдут в сентябре.

По словам Петришенко, обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. Он подчеркнул, что ускорить работу призвали и лидеры стран. Вероятно, к октябрю Москва и Минск выйдут на подписание документа.